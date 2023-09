¡Que travieso! Guaynaa reveló cómo controla su deseo sexual cuando está lejos de Lele Pons (+Video)

El cantante puertorriqueño Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido como Guaynaa, repitió el plato en el podcast del comediante venezolano Marko, llamado “La Nave”, en el que el criollo desarrolla una profunda entrevista con sus invitados, pero siempre con el condimento del humor que lo caracteriza. El reggaetonero volvió al estudio después de dos años, para hablar sobre su nueva etapa como esposo de la venezolana Lele Pons, y los proyectos que tiene actualmente.

El boricua se subió a La Nave con sus recientes temas “Rebota” y “Se te nota”, para darle pie a una divertida entrevista en la que el artista se abrió completamente sobre su vida sexual y confesó que perdió la virginidad a los 16, además de admitir que era bien juguetón cuando estaba más chico. Una clara explicación de lo que refleja en sus temas, siempre muy sensuales y provocativos, al igual que sus bailes.

En medio de la conversación, Marko le preguntó acerca del manejo sexual que tiene cuando está lejos de su esposa, la influencer venezolana, y es que, ambos en este momento vienen cumpliendo con ciertos compromisos profesionales que los mantienen ocupados. “Bueno pues a veces estoy como al que le regalan un elefante (…) No tengo dónde meterlo”, comentó entre risas el intérprete de “Pa’ que afinken”, desatando la risa de los asistentes y del mismo host del programa.

Entre tanto, el reggaetonero indicó que con su pareja optaron por ir a terapia, y así poder sanar los “demonios del pasado” que aún los persiguen. Y es que, cabe recordar que, hace unos meses, Santiago habló públicamente sobre la adicción que sufría y ahora cuenta cómo su esposa lo ha ayudado a superarla. “Lele siempre está bien pendiente, siempre que estoy tomando algo, me dice: ‘a ver’. (…) Ella al igual que yo es un ser humano que acude a terapia, es un ser humano que busca ayuda profesional”, dijo.

Una historia de amor que sobrevivió a todo

Recordemos que, la chispa de ambos inició en el año 2019 cuando se conocieron en una fiesta de Beckly G. Comenzaron a salir hasta que iniciaron una relación, sin embargo, el 'Guaynabichi' estuvo enamorado solo, pues no era correspondido por Lele, quien confesó en una entrevista que le gustaba, pero no estaba enamorada y eso ocasionó que él se alejara de ella hasta el punto de bloquearla e iniciar un romance con otra persona. Para septiembre de 2020 volvieron a reencontrarse gracias al tema “Se te nota” que grabaron en conjunto.

Era el momento perfecto para que la criolla intentara reconquistarlo, pero falló y recibió el rechazo de Guaynaa. “No quería estar conmigo, odiaba el video. Cuando lo besé en el video, tú puedes ver la cara que hizo él. Me lo dijo después: ‘no pongan eso, no me gusta que hiciste eso’”, citó Lele recordando las palabras de su ahora esposo.

Luego de recurrir a varios amigos, entre ellos el cantante colombiano Sebastián Yatra, para intentar recuperar al puertorriqueño, finalmente lo logró y ahora viven un hermoso idilio. En julio de 2022, Jean Carlos le pidió matrimonio a Pons frente a miles de personas durante un concierto, y fue a principios de marzo de 2023 que los tortolitos contrajeron nupcias en una exclusiva boda llena de celebridades en el Fairchild Tropical Botanical Garden de Miami.