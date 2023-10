Falleció Cecilia Priego de “La Reina del Sur” luego de ser víctima de una devastadora enfermedad

El pasado 30 de septiembre, la actriz mexicana Cecilia Priego, murió a los 36 años de edad, así lo informó su padre, Freddy Persa, a través de las redes sociales. La artista era reconocida por su impecable trabajo en televisión y teatro, además de tener una importante participación en la narcoserie de Telemundo y Netflix, “La Reina del Sur”.

Tras realizar sus primeros trabajos como actriz en su tierra natal Tabasco, Priego se mudó a la Ciudad de México para demostrar su talento en otras series de televisión como "El Pantera" y "Ámsterdam". También tuvo un destacado paso por telenovelas como "Pasión morena", "Pobre diabla", "Huérfanas" y "Por siempre tuya".

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de su fallecimiento, sin embargo, todos sabían que padecía cáncer de cervical, enfermedad que le impidió ser madre pues tuvo que someterse a una histerectomía, la resección quirúrgica del útero y puede incluir la extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterino, aunque en ocasiones conservan en el organismo el cuello.

“Hoy quiero compartir lo agradecida que estoy con Dios, mi familia y mis amigos. Ha pasado un año desde mi histerectomía por cáncer cervicouterino. La verdad es que aunque ya recorrió un año, he seguido en la aceptación de mi pérdida y es que si, perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mí. Aunque debo decir que en ocasiones estoy triste recuerdo que al final mi útero se sacrificó por mí una vez más para darme vida. Y es justo lo que hoy agradezco la vida que se me otorgó de nuevo”, publicó en su cuenta de Instagram hace unos meses.

El cáncer cervicouterino, el cual padecía Cecilia Priego, se encuentra entre los primeros 5 lugares en caso de muerte y padecimiento en mujeres. Y de acuerdo con el IMSS, el cáncer cervicouterino es el crecimiento anormal celular en el cuello de la matriz. En muchas ocasiones, el principal factor de riesgo del cáncer cervicouterino es el virus del papiloma humano ‘VPH’; sin embargo, también pude ser hereditario.