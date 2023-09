Carolina Perpetuo dejó en la calle a un actor venezolano afirmando que tenía “mal aliento”

La actriz venezolana Carolina Perpetuo, cayó en las redes del presentador Manuel Ángel Redondo, en su programa “Entregrados”, un podcast en el que, mediante varias copas de alguna bebida alcohólica, salen a flote ‘secreticos’ que han tenido guardados los artistas, tal como surgieron de la boca de la misma exreina de belleza, quien le dio palo a un colega y lo llamó “apestoso”.

Luego que Redondo le preguntara si tuvo que trabajar con algún actor que sufriera de mal aliento, sin pelos en la lengua Carolina contó que Rolando Padilla era uno de ellos. “A Rolando me lo tuve que aguantar en una novela el olor horrible a cigarro”, contó. Seguidamente, la venezolana dijo que en otra novela le pidió conseguir una solución para no tener que soportar el mal olor. “Me acuerdo que cuando íbamos a hacer escenas, venía para el camerino y me decía: ‘no te vayas a quejar porque me acabo de cepillar hasta la garganta’”, indicó.

Entre risas, Perpetuo reveló que una vez le regaló unos caramelos de menta, un cepillo dental y una crema para poder tener una escena de besos agradables. A pesar de la mala experiencia, la actriz de 60 años aclaró que lleva una buena relación con Padilla, son amigos y le tiene mucho cariño y respeto, después de haber trabajado juntos por última vez en la novela “Voltea pa’ que te enamores”.

Recordemos que, Carolina Perpetuo encarnó a María Antonia Cifuentes “La Nena”, una elegante dama y viuda de Aristiguieta, quien después de tenerlo todo y gozar de los millones de su fallecido esposo, quedó en bancarrota. La luz de su vida llegó cuando apareció Theo Rincón, el personaje de Rolando, quien buscó conquistarla a como de lugar y después de tantos obstáculos y dejar a un lado los prejuicios, pudieron lograr un acercamiento.