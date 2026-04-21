Exreina de belleza venezolana fue operada de delicada enfermedad: "Dolor constante"

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y exreina de belleza venezolana, Michell Roxana Castellanos, compartió el proceso de intervención que vivió en enero de este 2026 con el fin de mejorar su salud.

Michell habla de la difícil enfermedad

La Miss Earth Venezuela 2019 posteó un video en Instagram mostrando el proceso de la operación en sus piernas. La enfermedad la había llevado a presentar moretones sin golpes, piernas inflamadas y un dolor constante.

La enfermedad lleva por nombre Lipedema, que según información de internet afecta progresiva el tejido graso casi exclusivamente a mujeres y se caracteriza por un cúmulo de grasa patológica predominantemente en brazos y piernas.

La intervención de Michelle fue realizada en Alemania, de la cual se ha recuperado con éxito estando ahora lista para hablar del proceso.

Mensaje de motivación

“El 27 de enero viajé a Alemania para operarme y hoy 11 semanas después, puedo decir que ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida. La enfermedad me causaba una gran molestia que no entendía. Ya no presento ese dolor y camino más ligera”, destacó en el clip.

La hermana de la también modelo y estrella de realities Aleska Génesis, mostró en el clip su salida de quirófano, sus piernas vendadas y el proceso para caminar.

Sus tres millones de seguidores de Instagram aplaudieron su decisión de operarse y estar hoy sana para seguir su carrera en la moda internacional.