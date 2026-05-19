Exintegrante de Guaco lanza fuertes declaraciones contra Gustavo Aguado

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El compositor, arreglista e intérprete zuliano, Ricardo Hernández, exintegrante de la agrupación Guaco, realizó declaraciones explosivas contra el director general y voz líder del grupo, Gustavo Aguado, durante una reciente entrevista en vivo transmitida por Instagram.

La conversación, conducida por el músico Walner Manuel Fuenmayor, rápidamente se convirtió en tendencia entre seguidores de la banda, generando reacciones encontradas y reabriendo viejas heridas dentro de la historia del grupo más influyente de la salsa y fusión en Venezuela.

"El enemigo número uno de Guaco se llama Gustavo Aguado"

Durante el live, Hernández no evitó la polémica y respondió sin filtros a la pregunta sobre el momento actual de la Súper Banda de Venezuela.

“Eso se veía venir… lo que pasa es que ahora le están echando la culpa a la pobre muchacha (refiriéndose a la esposa de Gustavo Aguado). El enemigo número uno de Guaco se llama Gustavo Aguado… por primera vez lo digo al aire”, aseveró el músico.

Estas declaraciones generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde fanáticos y exseguidores de la banda comenzaron a debatir sobre la gestión interna del grupo y las recientes salidas de músicos históricos.

Reclamos por el legado musical

En otro momento de la entrevista, Ricardo Hernández también reivindicó su papel en la evolución musical de Guaco, asegurando que parte del sonido que catapultó a la agrupación ya estaba definido desde sus años de colaboración directa.

“Nosotros le dejamos listo todo. Romer Quintero, Alejandro Ávila, en los años 80 nosotros agarramos ese disco y de ahí pa’cá nos vinimos con todos esos arreglos”, expresó.

Tensiones internas en Guaco

Las declaraciones de Hernández no llegan en un momento cualquiera. En las últimas semanas, distintos medios de espectáculos han reportado la salida de varios integrantes de la agrupación en medio de presuntos desacuerdos internos.

Entre los casos más comentados destaca la desvinculación del tamborero Jhony Flores y del charrasquero Alexis Moreno, quienes habrían salido en medio de inconformidades relacionadas con pagos incompletos o condiciones laborales.