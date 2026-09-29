Ex del rapero Micro TDH confirma su embarazo tras infidelidad del cantante

Durante meses, las redes sociales estuvieron pendientes de una posibilidad que Bárbara Ramírez, exnovia del rapero venezolano Micro TDH, finalmente decidió confirmar la tarde del 28 de septiembre.

La creadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que aparece posando sobre un escenario decorado con pétalos rosados. Las imágenes sirvieron para mostrarle al mundo que sí está a la espera de su primer bebé.

“Por fin puedo mostrarles este gran regalo”

Junto a las fotografías, Bárbara Ramírez escribió un mensaje en el que dejó claro lo especial que resulta este momento para ella.

“Por fin puedo mostrarles este gran regalo, uno de los más bonitos que Dios me ha dado”, expresó la venezolana al revelar públicamente su embarazo.

La publicación recibió rápidamente mensajes de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores y de figuras cercanas a la creadora de contenido.

Entre las reacciones destacó la de la también influencer Karla Goyo, quien escribió “YO SABIAAAAAAAA”, dando a entender que la noticia ya era conocida por personas de su círculo cercano.

Por ahora, Bárbara ha decidido mantener en privado algunos detalles de su embarazo. No ha informado públicamente la fecha probable de parto ni ha revelado el sexo del bebé, por lo que sus seguidores están a la espera de conocer mucho más sobre esta bendición.

Su polémica relación con Micro TDH

El amor entre Bárbara Ramírez y Micro TDH comenzó a hacerse público entre 2022 y 2023. Ramírez participó en el videoclip de “Peligrosa”, del cantante, y posteriormente ambos confirmaron su romance en redes sociales.

Durante el noviazgo compartieron fotografías y momentos juntos, incluso de un viaje a Japón. El escándalo llegó en octubre de 2024, cuando Bárbara publicó fotografías llorando y una imagen de una sopa preparada por su madre con el mensaje “sopita de mamá para sanar el corazón”.

Además, dejó de seguir a Micro TDH y eliminó fotografías que tenía con él. Poco después, el cantante publicó un mensaje dirigido a ella: “Te amo, perdóname”.

La polémica aumentó cuando una mujer identificada como Luz Arias aseguró que había tenido un encuentro con Micro TDH en Houston y difundió capturas de conversaciones privadas que, según su versión, demostraban un acercamiento mientras él mantenía su relación con Bárbara.

Micro TDH posteriormente lanzó la canción “Perdóname”, que fue interpretada como una disculpa por lo ocurrido.