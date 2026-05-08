Esperanza Magaz, la actriz cubana que inmortalizó su carrera en “Peregrina” y “Kassandra”

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Por la televisión venezolana han pasado infinidad de personalidades que han quedado grabadas en el corazón de los televidentes. Una de ellas fue la actriz Esperanza Magaz, recordada como la matriarca gitana Dorinda en la telenovela “Peregrina”, de 1973.

A 13 años de su partida física, traemos de regreso su legado de seis décadas en la radio, la televisión y el cine venezolano.

Nacida en La Habana, Cuba, llegó a Venezuela en los años 50 casada con un venezolano. Comenzó su carrera artística en un grupo de teatro infantil; años más tarde, dio el siguiente paso en las radionovelas y, posteriormente, a la pantalla chica con personajes para programas de humor y dramáticos.

Personajes tallados en la memoria

Con los años, Esperanza Magaz se convirtió en una primera actriz gracias a su salto en la televisión, un espacio que conquistó gracias a sus míticos roles en las telenovelas de época.

Dorinda, la matriarca de los gitanos, marcó un antes y un después en su carrera actoral en “Peregrina”, una interpretación que repitió en “Kassandra” 19 años después.

Otras producciones destacadas son: “Esmeralda”, “Una muchacha llamada Milagros”, “La Zulianita”, “Pasionaria”, “Rafaela”, “Muñeca de trapo” y “A todo corazón”. Sus últimas apariciones en pantalla fueron en “Natalia del Mar” y “La mujer perfecta”.

El adiós a Esperanza Magaz

El 6 de mayo de 2013, Esperanza Magaz falleció a los 91 años a causa de un cáncer (linfoma no Hodgkin), tras haber sido hospitalizada en la Clínica Santa Sofía, en Caracas. Su hijo, Alexis Navas Magaz, informó del deceso.