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Elvis Crespo rompe el silencio sobre sus duras adicciones

El artista de 55 años habló sin filtros de cómo jamás cambiaria momentos duros de su pasado 

Por

Elvis González
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 02:16 pm
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Elvis Crespo rompe el silencio sobre sus duras adicciones
Elvis Crespo / Cortesía

Elvis Crespo es uno de los cantantes más conocidos y escuchados del merengue con temas emblemáticos como “Suavemente”, “Píntame”, “Tu sonrisa”, entre muchos otros. Sin embargo, detrás de tanto éxito también vivió momentos muy duros por sus adicciones.

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Elvis Crespo y sus duros momentos

En una reciente entrevista para el Listín Diario, el boricua de 55 años habló de los errores que cometió en el pasado, presentando una fuerte adicción por el alcohol.

Reveló sin nada de filtros que tuvo que estar recluido en un centro de rehabilitación para poder salir del duro abismo en el que estaba, que lo hizo pasar momentos dolorosos lejos de su familia.

“Estaba acabando con mi vida, estaba concentrándome en mi vida primero y la carrera pasó a un segundo plano, yo tenía que salvarme yo para salvar a mi familia, para yo salvar mi carrera, yo tenía que salvar mi espíritu, tan pronto salvé mi espíritu y salvé mi vida”, dijo.

Crespo destacó que fue quien tomó la decisión de salvarse, de buscar ayuda, de internarse y de recuperar su exitosa carrera musical, que lo ha llevado a ganar múltiples galardones como el Premio Grammy al Mejor Álbum de Merengue.

Hoy Elvis no se arrepiente de nada, ya que asegura que los momentos negativos también forman a las personas y los ayudan a recordar que siempre es importante levantarse del abismo.

Carrera de éxitos

“Yo amo lo que he sido, atesoro lo que he vivido, amo todas las decisiones que he tomado, lo que soy hoy se lo debo a eso. Lo hubiese hecho de otra forma y no estuviese aquí”, comentó al medio. 

Hace días Elvis lanzó en las plataformas digitales el tema “I PA’ BAILAR”, junto al cantante y compositor Beéle.

Además, ha recibido 3 nominaciones en los Premios Heat Latin Music a “Mejor Artista Tropical”, “Mejor Colaboración” y “Canción del Año”.

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