Elvis Crespo llega al Yankee Stadium antes de su gran show en Nueva York

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El cantante Elvis Crespo visitó el Yankee Stadium, ubicado en el distrito del Bronx, su lugar de nacimiento, donde compartió con dos estrellas del béisbol.

Mientras se prepara para ofrecer un concierto gratuito en el Orchard Beach Pavilion, en el Bronx, el intérprete de ascendencia puertorriqueña se tomó un tiempo para estar presente en la casa de los New York Yankees.

El autor de “Suavemente” llegó con gran energía al campo de juego, donde se encontró con el dominicano Amed Rosario y el neoyorquino Luis García Jr., ambos peloteros del equipo de la División Este de la Liga Americana de las Grandes Ligas de Béisbol.

“Suavementeeeeee... Así llegó Elvis Crespo esta tarde hasta el Yankee Stadium”, escribió el equipo en sus perfiles oficiales de X e Instagram.

Durante su estadía en el estadio, Elvis Crespo se fotografió con el personal y le fue obsequiada una camiseta con su nombre y el número 7.

Elvis Crespo ofrecerá concierto gratis

El cantante de merengue será el encargado de cerrar la serie de conciertos de verano del Bronx 2026, en Nueva York. El evento atrae cada año a residentes y turistas para disfrutar de la variedad musical que ofrece el festival.

El evento musical abarca géneros como la salsa, el merengue, el hip hop, el reggae y otros sonidos caribeños, para el gusto de cada persona.

“Presentarme en Nueva York, donde nací, hace que este momento sea muy significativo. No puedo esperar para llevar nuevamente la energía del merengue a la ciudad que siempre será parte de quien soy”, manifestó el artista de ascendencia puertorriqueña.