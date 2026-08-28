Ella es Justus Kelley, la primera madre en conquistar la corona de Miss Estados Unidos

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Justus Kelley, representante de Virginia, fue coronada como Miss Usa 2026 la noche del jueves 28 de agosto. La gran final se realizó en Florida, siendo la 75.ª edición del certamen nacional, el cual ha ganado en Miss Universo en nueve oportunidades.

Haciendo historia en Estados Unidos

Tras llegar al top 5 y una destacada concentración, Kelley se convirtió en la gran ganadora haciendo historia como la primera mujer madre en ganar el título de Miss Estados Unidos, a sus 31 años.

La belleza de piel morena y cabello rizado cumplió en la final con la presencia de una verdadera reina: pasarela fuerte, cuerpo tonificado y una excelente elocuencia en la ronda de preguntas y respuestas, que finalmente la llevaron a la corona.

Kelley está casada, es mayor de 30 años y tiene una bebé, rompiendo estereotipos en los certámenes de belleza, tal y como lo hicieron Ileana Márquez Pedroza y Camila Avella, madres que llegaron al top 5 en Miss Universo.

Justus se medirá en Puerto Rico con Jennifer Barreto, la delegada de Puerto Rico, quien también es madre y está casada.

Cuadro de honor Miss USA 2026

El cuadro de honor lo completaron Aileen Cerchiara, de Florida, como primera finalista; seguida por Elizabeth Voight, de Pensilvania; Madeline Erickson, de Iowa; y Alayzia Christopher, de Utah.

La nueva reina comienza el camino de preparación para Miss Universo en Puerto Rico, cuya final será el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.