El venezolano Joseph Amado conquista Bulgaria con el legado de Héctor Lavoe

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Una vez más, Joseph Amado vuelve a dejar el nombre de Venezuela en alto… En esta oportunidad fue Bulgaria el país donde el reconocido artista criollo se hizo sentir con su afamada obra “Tributo a Héctor Lavoe by Joseph Amado”.

“World Star Salsa Festival”, considerado uno de los festivales salseros más importantes del mundo, fue el evento que llevó por primera vez a Joseph a Europa, continente que lo esperaba desde hacía un tiempo.

La presentación del venezolano el pasado 2 de mayo en Albena, superó todas las expectativas porque tras su presentación, se abrieron múltiples oportunidades de regresar, no solo a Bulgaria, sino a otros países que desde ya esperan su visita este 2026.

Cabe acotar que en el “World Star Salsa Festival”, Joseph compartió tarima junto a la orquesta Tromboranga y contó, además, con la participación de importantes bailarines en escena entre los que podemos nombrar: Bersy Cortez, Alfredo Alarcón, José Díaz y Farid Ferchach.

Es importante resaltar que Amado logró Sold Out en esta presentación donde, cabe destacar, el 80 por ciento de los asistentes, no hablaba español.

En los próximos días Joseph Amado regresará a Venezuela para continuar preparando una producción que, seguramente, sorprenderá a todos los amantes de la salsa.

NOTA DE PRENSA