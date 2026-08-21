El último adiós a Alejandro Mata: Así lo despide el gremio artístico

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Tras el anuncio de la muerte del primer actor Alejandro Mata, el gremio artístico venezolano se pronunció enviando oraciones a sus familiares y destacando el compañerismo del histrión en cada set de grabación.

El actor de telenovelas como Lucecita, La señorita Elena, Leonela, Trapos íntimos, Tomasa Tequiero y Válgame Dios logró ganarse el cariño en los camerinos de RCTV y Venevisión, tanto de artistas como del cuerpo técnico, reflejado en los mensajes de solidaridad en medio de la lamentable noticia.

Hasta el momento, sus seres queridos no han informado sobre las causas del fallecimiento del actor venezolano; sin embargo, se sabe que presentaba problemas de salud, según reportó su hija Desirée a través de una campaña de ayuda económica para costear gastos médicos.

Trayectoria en las telenovelas

Alejandro Mata inició su camino artístico en la década de los 60, consolidándose como uno de los primeros actores del país. Su trayectoria abarca grandes dramáticos de la era dorada de la televisión venezolana, así como proyectos de la era reciente antes de la merma de producciones.

Además, destacó con su talento en la televisión, el teatro y la radio, llevando a todos los escenarios su visión de ser artista.

Solidaridad del medio artístico