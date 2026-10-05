"El Reencuentro Tour" trae de vuelta a C4 Trío y Rafael Pollo Brito

Doce años después de ganar doble Latin Grammy como “Mejor Grabación de Audio” y “Mejor Álbum Folclórico” con su exitoso álbum “De repente”, el escenario vuelve a reunir a C4 Trío y Rafael Pollo Brito. Esta vez, se juntan para vivir la experiencia de “El Reencuentro Tour” y celebrar la historia musical que comparten.

Gran unión musical

El nombre de esta gira, que los une con el público venezolano dentro y fuera de Venezuela, alude tanto al reencuentro entre los artistas como al encuentro con los venezolanos a través de una propuesta llena de energía que invita a celebrar sus raíces, revivir la música que los unió y compartir una nueva etapa con quienes han acompañado sus trayectorias.

Valencia será la primera parada que tenga “El Reencuentro Tour” el próximo jueves 29 de octubre, mientras que Caracas los recibirá el viernes 30. La ciudad de Mérida disfrutará del espectáculo el 31 de octubre, mientras que el 06 de noviembre llegarán a Barquisimeto y al día siguiente harán lo propio en Maracaibo.

C4 Trío y Rafael Pollo Brito prometen emocionar a sus seguidores con presentaciones cargadas de emotividad y los temas emblemáticos de “De repente”. Los cinco músicos, que harán gala de su genialidad y virtuosismo, también incluirán un repertorio variado y muy divertido que incluirá temas importantes de la música latina como Date un Chance, que popularizó Luis Enrique, canciones venezolanas, los FreeCover de Rafael Pollo Brito, entre otros.

Con “El Reencuentro Tour”, C4 Trío y Rafael Pollo Brito vuelven juntos a los escenarios para abrir un nuevo capítulo de una historia que comenzó con “De repente” y hoy vuelve a convocar a su público para cantar, gozar y bailar como se debe.

Las entradas están disponibles en https://www.mdticket.com/

Paradas de "El Reencuentro Tour"

Valencia: Hotel Hesperia WTC – 29 de octubre

Caracas: Centro Cultural Chacao – 30 de octubre

Mérida: Centro de Convenciones Mucumbarila – 31 de octubre

Barquisimeto: Lidotel - 06 de noviembre

Maracaibo: Aula Magna de la URU – 07 de noviembre