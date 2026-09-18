Caibo y Rafael "Pollo" Brito celebran el arraigo zuliano con "Sucursal"

Desde este viernes 18 de septiembre, se inaugura la Sucursal de Caibo junto a Rafael "Pollo" Brito. Se trata de un tema que promete convertirse en un himno para los maracuchos regados por el mundo.

Junte musical zuliano

El popular dúo nacido en Maracaibo y Rafael "Pollo" Brito, su padrino musical y una de las voces más queridas de la música venezolana, se unen para dar vida a una canción que forma parte del nuevo disco "La del Sol Amada" y es, en esencia, una carta abierta a todos los maracuchos y zulianos que hoy viven lejos de casa.

Para Beet y Toto, Sucursal habla de esa Maracaibo portátil que cada quien lleva puesta: el acento que no se pierde, la mesa que se arma igual en cualquier ciudad, “la certeza de que uno funda una pequeña sucursal de su tierra dondequiera que llegue”.

Sucursal es una celebración del arraigo y, al mismo tiempo, un abrazo a la distancia que brinda un abreboca de la nueva producción musical de Caibo y lo que se podrá disfrutar en los conciertos de la gira que los trae de regreso al país.



Las entradas para la gira "La del Sol Amada", que llevará a Caibo al Anfiteatro El Hatillo, en Caracas, el 15 de octubre, y al Aula Magna de la URU, en Maracaibo, los días 17 y 18 de octubre, se pueden adquirir en TicketMundo @ticketmundo y MD Ticket @mdticket.