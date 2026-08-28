Caibo anuncia presentaciones en Venezuela ¡Juntos de nuevo!

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Ocho años transcurrieron desde que Beet y Toto le dieron una pausa al dúo Caibo. Aunque desarrollaron proyectos por separado, la esencia con la que conquistaron corazones se mantenía viva y, luego de reencontrarse para grabar el Free Cover días atrás, decidieron retomar la música juntos y complacer a su fanaticada.

Juntos de nuevo

TAMBORA es el nombre del sencillo que lanzaron recientemente y se puede disfrutar en todas las plataformas digitales. Con el lanzamiento de la nueva música, llega la noticia de “La del Sol Amada”, gira de conciertos que llevará a Caibo a los escenarios de las principales ciudades de nuestro país.

El Anfiteatro El Hatillo en Caracas será el punto de partida del tour el próximo 15 octubre, mientras que el 16 le tocará el turno al Teatro Juares de Barquisimeto.

El 17 llegarán al Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta, escenario que evocará los inicios en su natal Maracaibo y una historia llena de nostalgia y recuerdos.

Dos Seis Uno Producciones (@dos6uno) es la compañía encargada de producir y cuidar cada detalle de la gira que trae de regreso a Caibo.

Despedida, Poesía Criolla, Te llevo en mi corazón, La Promesa, Sandunguera, Para que vuelvas, La Vecina, Bájate de esa nube, No sé yTe amo, te extraño, entre otros, serán parte del repertorio de este reencuentro entre Caibo y sus fanáticos.

Fechas para los espectáculos

Las entradas saldrán a la venta este jueves 27 de agosto en las plataformas de TicketMundo @ticketmundo y MD Ticket @mdticket.

No te pierdas “La del Sol Amada” con Caibo: Caracas (Anfiteatro El Hatillo) el jueves 15 de octubre, Barquisimeto (Teatro Juares) viernes 16 de octubre y Maracaibo (Aula Magna URU) el sábado 17 de octubre.