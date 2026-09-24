El momentazo de Anita Vivas con su hijo Víctor Drija en el Teresa Carreño

La reconocida bailarina y coreógrafa venezolana Anita Vivas se encuentra en Caracas disfrutando del talento de su hijo menor, Víctor Drija, quien forma parte del elenco principal de “Vaselina: El Musical Venezuela”.

Madre e hijo bailando

La artista, con más de 40 años de trayectoria como directora artística y maestra de baile, arribó a la capital venezolana para apoyar a su hijo en esta importante producción que se presenta en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

Durante su visita, Vivas se reencontró con antiguos estudiantes y colegas de la danza, entre ellos Brian Urea y Krisbell Jackson, reviviendo emotivos momentos de su época como formadora de grandes talentos.

Sin embargo, el momento cumbre de su estancia ocurrió en el propio escenario del Teresa Carreño, cuando la artista se unió a Víctor Drija y a parte del elenco para ejecutar el trend oficial del musical.

A sus 72 años, Anita volvió a demostrar su destreza y pasión por el baile con la agilidad y soltura que siempre la han caracterizado.

Mensaje de Víctor Drija

El intérprete de "Amanecer" fruto del matrimonio entre Anita Vivas y el también bailarín Antonio Drija, compartió el emotivo momento en sus redes sociales con un mensaje lleno de admiración.

“Me tenía que dar este lujazo: bailar con mi reina y gran parte de mis compañeros de Vaselina en el escenario original del musical”, escribió el cantante.