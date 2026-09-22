"El Gordo y la Flaca" cumple 28 años al aire ¡Aniversario histórico!

Lili Estefan y Raúl de Molina celebraron con gran felicidad los 28 años del reconocido y respetado programa de entretenimiento “El Gordo y la Flaca”.

28 años de éxito

El show se emitió por primera vez el 21 de septiembre de 1998, ganando con el paso del tiempo la sintonía, respeto y cariño del público, manteniendo hasta hoy a sus conductores originales.

La producción realizó un programa de aniversario cargado de emociones, en especial para Raúl, quien soltó lágrimas por los años que ha pasado al lado de la querida “Flaca”, siendo una de las duplas más grandes de la televisión en Miami.

Hicieron un repaso por los momentos más especiales del programa, destacando aquel segmento en el cual Raúl entraba a un jacuzzi con famosas en traje de baño.

Un enorme pastel, globos e invitados fueron parte de la celebración especial, en la que “Rauli” expresó palabras de cariño al equipo, al público y a su familia por el apoyo durante los 28 años.

La complicidad de Lili y Raúl

“Hemos hecho más de 7 mil programas para la cadena Univisión. Quiero darte las gracias (Lili), porque llevo contigo 28 años, más que la mayoría de los matrimonios; darles las gracias a varias productoras, María López, Grecia Hernández”, dijo Molina muy emocionado.

Ante las palabras de Raúl, Estefan no dudó en darle un fuerte abrazo y le respondió con palabras de amor por las aventuras vividas y por ser el mejor compañero en un programa tan lleno de investigación, noticias e invitados especiales.

“Señores, un año más. Enterarnos de que son 28, como que no se cree”, dijo Lili.