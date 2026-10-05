El garrafal "pelón" de Melisa Rauseo que la convirtió en una burla en redes sociales

La presentadora venezolana, Melisa Rauseo, volvió a convertirse en "carne pa' zamuro" luego de que protagonizara un llamativo error durante la imposición de bandas del certamen Reinas y Reyes de Venezuela, cuando confundió el estado de nacimiento de una de las candidatas.

Melisa Rauseo "metió la pata"

El momento ocurrió cuando Krisbel Mujica recibió oficialmente la banda que la identifica como representante del estado Aragua. Rauseo la felicitó con entusiasmo y, mientras comentaba algunos detalles sobre la joven, aseguró que había nacido en el “estado Valencia”.

El comentario no pasó inadvertido, especialmente porque Valencia no es un estado de Venezuela, sino la capital del estado Carabobo. La equivocación se produjo en plena transmisión y rápidamente generó reacciones entre quienes seguían el evento.

"La licenciada dando la talla", "Desastre total", "Esa mujer yo no sé cómo sigue trabajando en la TV", "De inteligencia no se va a morir", "Melisa no sale de una para meterse en otra" y "Jajajajaja melissa retírate ya tienes las cotizaciones completas en el IVSS", son algunos de los comentarios que se leen en las plataformas.

La situación se volvió todavía más incómoda cuando su compañero de conducción, Orlando Suárez, intervino para aclarar el dato y recordó que el estado correcto era Carabobo. La corrección dejó a Melisa visiblemente incómoda ante las cámaras.

Melisa otra vez bajo la lupa

El error de “estado Valencia” provocó una nueva ola de comentarios sobre la animadora. Y es que no sería la primera vez que Rauseo protagoniza un momento inesperado mientras conduce un evento relacionado con concursos de belleza.

Su nombre ya había generado comentarios en redes durante la cobertura del Miss Supranational, cuando tuvo otra confusión en plena transmisión al equivocarse con los canales encargados de emitir el certamen. El episodio fue calificado en su momento como un “pelón de antología” por medios digitales.