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El emotivo mensaje de Dora Mazzone tras la hospitalización de su mamá: “Elevo mi plegaria”

Aunque guarda silencio sobre los problemas que presenta su progenitora, acudió a las redes sociales para pedir a sus seguidores orar por ella

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Kleimar Reina
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 04:08 pm
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El emotivo mensaje de Dora Mazzone tras la hospitalización de su mamá: “Elevo mi plegaria”
Dora Mazzone junto a su madre Luisa y su herma Gise / Cortesía doramazzone

En septiembre, la madre de Dora Mazzone fue hospitalizada en una clínica tras una recaída de salud. Ahora, la actriz venezolana se refugia en oraciones para la pronta recuperación de Luisa.

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Aunque guarda silencio sobre los problemas que presenta su progenitora, acudió a las redes sociales para pedirles a sus seguidores que oren por ella a través de una publicación en Instagram compartida desde el centro de salud.

En las imágenes se observa a su hermana Gise Mazzone y a la señora, quien se encontraba en una camilla. "Mamá Luisa manda a decir que gracias por sus oraciones y por su amorosa compañía", fueron sus primeras palabras en la publicación.

Dora Mazzone, apegada a la fe

Con un mensaje conmovedor, la intérprete de Pasionaria en Natalia del Mar mostró su fe por la recuperación de su madre, quien se encuentra recluida en el centro médico desde la tarde del 25 de septiembre.

"Elevo mi plegaria al cielo con fortaleza y esperanza, abriendo mi corazón con humildad para pedirle a Dios por la salud de mi madre; para que el sufrimiento disminuya en ella y para que se haga la voluntad de Dios", afirmó.

En los comentarios, parte del gremio artístico envió mensajes de fortaleza, entre ellos Camila Canabal, Alexandra Braun, Coraima Torres y Scarlet Ortiz, entre otras personalidades.

Recaídas de salud

Esta no es la primera vez que el historial médico de la madre de Dora Mazzone se complica. El año pasado, doña Luisa estuvo varios días ingresada hasta que experimentó una notable mejoría y fue dada de alta. En aquel momento, la actriz no reveló la situación que presentaba.

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