El artista bachatero J Salez presenta su nuevo álbum “Hecho en LA”

Suscríbete a nuestros canales

El talentoso artista bachatero mexicano J Salez presenta su más reciente producción discográfica titulada “Hecho en LA”, un álbum que marca una evolución significativa en su carrera artística y reafirma su lugar dentro de la música tropical contemporánea, este álbum fue producido por DerekVinci y la casa discográfica EQS Música.

Meridiano fue invitado a la fiesta de lanzamiento en Caracas, desde Emporio Dance, prestigiosa academia de baile; donde la bachata fue la principal protagonista.

Con acceso gratuito y una proyección de los videos musicales del artista en ascenso, se vivió un ambiente cargado de sabor y buena energía con demostración de coreografías de alumnos de la academia.

A pesar de la ausencia del mexicano, envió un saludo a toda la prensa e invitados por ser parte del release party.

Además, se adelantó que el intérprete de “Roto” visitará Venezuela en los próximos meses con su primer show en vivo para expandir el género en tierras caribeñas.

“Hecho en LA”

Con este nuevo proyecto, J Salez revela una faceta renovada, explorando una fusión de sonidos que abarcan la bachata, el merengue y el bolero. Esta propuesta musical refleja la versatilidad del artista y su compromiso por innovar dentro del género en este 2026.

“Hecho en LA” está compuesto por 10 temas: “Insaciable”, “Si te vas”, “Ya”, “Antídoto”, “Ahora llora”, “Duele, Roto”, “Del sol”, “Cuéntale” y “Para siempre”. Cada canción ofrece una experiencia única que resalta lo mejor de la música tropical, interpretada con la distintiva voz de este talentoso mexicano-americano.

A lo largo de su trayectoria, Salez ha logrado captar la atención del público y la industria musical, consolidándose como una figura destacada no solo en el presente año, sino también en años anteriores, gracias a su estilo auténtico y su constante evolución artística.

El álbum fue producido por DerekVinci, reconocido como uno de los productores más innovadores de la música tropical en la era moderna, y cuenta con el respaldo del sello discográfico EQS Música.