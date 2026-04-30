Gualberto Ibarreto realizará concierto gratuito en Caracas: Conoce la fecha y hora

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El 11 de julio el cantante venezolano Gualberto Ibarreto realizará un concierto gratuito en la Concha Acústica de Bello Monte.

El artista se reencontrará con sus fanáticos para deleitarlos con los éxitos más grandes de su carrera como “María Antonia”, “Anhelante”, “Soy el ladrón de tu amor”, “La Bikini”, “Cuerpo cobarde”, entre otras.

Detalles del show

“Los invito este 11 de julio a la Concha Acústica de Bello Monte para un concierto muy especial, con invitados que quiero mucho y con todas esas canciones que ustedes han hecho suyas”, escribió en su perfil oficial de Instagram.

El show esta pautado para comenzar a las siete de la noche con entrada totalmente libre. Vengan con su familia, traigan su alegría y prepárense para que cantemos juntos desde el alma. Los espero”, destacó el artista.

El show musical será un previo a la celebración de su cumpleaños número 79 el 12 de julio, en la que el ganador del Mara de Oro y Meridiano de Oro, recibirá a varios artistas musicales.