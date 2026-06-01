Eduardo Rodríguez sorprende en redes con un emotivo regalo para su futura nieta

Suscríbete a nuestros canales

Para el periodista venezolano Eduardo Rodríguez son días de mucha felicidad y emoción, por la futura llegada de una nueva integrante a su familia. Su hija, Fabiana Rodríguez, se encuentra en la dulce espera de una niña, fruto de su relación con Giancarlo Memoli.

Gran regalo

Desde el conocimiento de la noticia los padres, abuelos, tíos y familiares de Fabiana la han estado apoyando en todo, en especial hace días cuando realizaron la revelación de sexo.

La emoción sigue más vigente que nunca, en especial por parte del conocido abuelo, uno de los periodistas más queridos y respetados de Venezuela, quien hizo un regalo muy especial a su futura nieta.

Fabiana reveló en redes un especial video de su progenitor llegando a su casa con una gran maleta llena de ropa para la bebecita, lo que confirma y muestra la emoción que tienen por la próxima llegada a la familia Rodríguez-Memoli.

Mensaje de amor

“Hay muchas cosas inciertas con respecto a Julieta, pero de que va a ser una consentida NO HAY DUDA jajaj”, escribió la periodista, modelo y exreina de belleza, por el obsequio de su progenitor.

La Miss Distrito Capital y primera finalista del Miss Venezuela 2021, indicó que el regalo se da tras el regreso de sus padres de un viaje, en el que las compras se centraron en la bebé.

El detalle ya hace pensar a Fabiana el rol consentidor que asumirán sus padres con Julieta, de quien aún no se conoce cuándo llegará al mundo.