Edgar Vivar, “Ñoño” de El Chavo del 8 sufrió un accidente que casi lo desnuca

El mexicano Edgar Vivar continúa dándole vida a increíbles personajes en la televisión nacional, y ahora se encuentra una vez más encarnando a Don Hipólito en la serie “Vecinos”, y precisamente durante las grabaciones de esta nueva temporada, el actor sufrió un grave accidente que pudo haber causado la muerte.

En el set de grabación, Vivar se cayó y la gravedad del asunto obligó a la producción a llevarlo de emergencia al hospital. Lamentablemente, al azteca de 75 años le suturaron la nuca con varias puntadas. “Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí. Pero no me desvanecí, estuve consciente todo el tiempo”, contó Edgar.

“Ya cuando llegué al hospital me hicieron el aseo de la herida y ya. Tomaron la fotografía y, sí, es una descalabrada, nada más un fuerte golpe y me suturaron, tengo siete puntadas en la región occipital. En la nuca exactamente”, agregó el recordado “Señor Barriga” de El Chavo del 8.

Por el pequeño accidente, Vivar tendrá que guardar reposo para poder volver pronto a las grabaciones. Aunque tiene algunas molestias, ha decidido cumplir con los cuidados pertinentes. “Estoy en reposo, en cama con analgésicos y estoy molesto porque no puedo estar acostado, recargado, porque tengo que está de lado, boca abajo. Pero fuera de eso, estoy bien”, señaló.

Por otro lado, agradeció las muestras de cariño que ha recibido y afirmó que pronto estará de vuelta. “Sí, debí haber hecho algo muy bueno en mi vida porque Dios me compensa con el cariño de la gente, Y bueno, hoy estoy como ido, abrumado, y me siento cada vez más comprometido. Te das cuenta que ay mucha gente que está preocupado por ti y eso alivia mucho el dolor”, añadió.

Su papel en "Vecinos"

En el año 2021, Edgar tuvo la oportunidad de engalanar el reconocido elenco de esta serie producida por Televisa la cual lleva más de 15 temporadas al aire. Don Hipólito Menchaca es el papel al que le da vida el mexicano. Un músico solitario que llega al condominio con el objetivo de ganarse el corazón de todos por su parecido con el actor del “Señor Barriga”, pero él se encarga de aclarar que no tiene nada que ver.

En el set comparte con actores como Ana Bertha Espín, César Bono, Lalo España, Macaria, Moisés Suárez, Darío Ripoll, Mayrín Villanueva.