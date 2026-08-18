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¿Dua Lipa degustando una arepa? El video que revoluciona las redes sociales

La artista de 30 años lanzó palabras de sabor para el platillo que estaba comiendo, en algún lugar del mundo 

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Elvis González
Martes, 18 de agosto de 2026 a las 11:20 am
¿Dua Lipa degustando una arepa? El video que revoluciona las redes sociales
Dua Lipa / Cortesía
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En redes sociales corre un video de la cantante y compositora británica Dua Lipa, degustando lo que parecía ser una arepa venezolana, muy al estilo del estado Falcón.

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Dua Lipa y su "desayuno de campeones"

En el clip, aparece la intérprete de “Levitating” comiendo lo que parecía una arepa venezolana, un alimento tradicional y esencial en las gastronomía nacional,​ elaborado principalmente con masa, que se prepara de forma redonda y aplanada.

Para Dua lo que estaba degustando era un verdadero desayuno de campeones, llenó de sabor y una buena carne.

“¿Lo ves? Arepa estilo Falcón. ¿Qué hora es? Es la hora del desayuno”, comentó entre risas la estrella de 30 años mientras sus acompañantes la grababan.

En la escena, una de sus amigas también disfrutaba del icónico platillo.

Reacción en redes sociales

El clip despertó una ola de reacciones en el público hispano. Unos aseguran que es arepa venezolana, mientras que otras afirman que es un pan con carne lo que estuvo comiendo la estrella de 30 años.

“Hasta Dua Lipa sabe que las arepas son venezolanas”, “Definitivamente Dua, es venezolana”, “Ella misma lo dice AREPAS”, “Viva Venezuela”, son algunas de las opiniones.

Aunque, internautas intentan identificar los ingredientes y el origen del plato, resaltan que Lipa en repetidas ocasiones ha resaltado el cariño que tiene por Venezuela.

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