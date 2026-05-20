Diveana revoluciona la industria musical con el lanzamiento de su nuevo disco

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La talentosa e internacional Diveana celebra por partida doble: un nuevo año de vida y el lanzamiento oficial de su nuevo álbum “Refresh Mix”.

Este innovador proyecto musical llega cargado de energía con 7 mixes de alto nivel en producción, donde reviven algunos de los temas más icónicos y exitosos de su carrera, ahora con sonidos refrescados y modernos que conectan perfectamente con el mercado musical actual.

“Estoy súper emocionada con este álbum Refresh Mix, desde el concepto fotográfico en una piscina reflejando una Diveana refrescada, hasta la selección musical que está llena de merengue, bachata y los pasodobles que grabé con la Orquesta Los Melódicos, así como los visualizers que reflejan la Casa del Ritmo en Miami”, apunta.

El profesionalismo en el álbum de Diveana

El compositor que predomina en esta producción es Luis Alva, reconocido compositor y productor musical, responsable de muchos de los grandes éxitos de Diveana desde sus inicios.

El álbum también incluye una colaboración especial en el tema “Tú”, donde la versatilidad de Ronald Borjas se une a la voz de la artista para darle nueva vida a un clásico del merengue escrito por Juan Luis Guerra.

Tracklist del disco

Refresh Mix 1 Yo No Sé · En Beirut · Sola · Furiosa · Pícaro

Refresh Mix 2 Oh Oh Tú No Ves · De Amor y de Miel · Si Por Mí Fuera · Tengo

Refresh Mix 3 Papachongo · Qué Rico · Tabú

Refresh Mix 4 Tú · De Amores Ideales · Ule Ule · En La Playa

Refresh Mix 5 Por Quererte Tanto Tanto · Cuando Tú Estás Conmigo · Lejos de Ti Cerca del Cielo · Y Te Vas

Refresh Mix 6 Guitarra Española · Soy Castellana

Refresh Mix 7 Si Tú Eres Mi Hombre y Yo Tu Mujer · La Loba

Los visualizers oficiales fueron creados bajo el concepto de La Casa de Diveana, mostrando diferentes ambientes de la residencia de la artista, inspirados en las populares “casas de famosos” de los realities actuales.

La producción musical estuvo a cargo de la trilogía musical que ha velado por la identidad merenguera de la artista y su legado: Yoel Vivas, Marco Navas y su manejador Víctor Pabón.

NOTA DE PRENSA