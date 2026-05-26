Crisol Carabal y la dolorosa decisión de soltar el sueño de ser madre

Suscríbete a nuestros canales

En una íntima entrevista para Sábado en la Noche, Crisol Carabal abrió su corazón para hablar sobre su eterno camino a la maternidad. A sus 57 años y casada con el ilusionista italiano Alessandro Nerilli, la actriz venezolana lo intentó todo para tener un bebé.

Como nunca antes, Carabal ventiló uno de los aspectos más personales de su vida: su deseo de ser madre. A pesar de sus intentos y anhelo de formar una familia, no pudo tener hijos biológicos.

En este mismo contexto, confesó haber entrado en trámites para adoptar en el extranjero; sin embargo, no se concretó. Tras esta dura noticia y años de probar varios métodos, Crisol Carabal soltó su sueño de ser mamá.

La enseñanza como vía de escape

Asimismo, encontró en la enseñanza a jóvenes actores su vocación y una salida para llenar ese vacío de tener una criaturita. Desde Tenerife, España, donde reside desde hace años junto a su compañero de vida, la histriónica se dedica a formar a los nuevos talentos.

“Nunca pude tener hijos, pero doy clases a los alumnos. Y eso llena como esa especie de vacío que está. No se pudo dar, pero suelto porque entonces voy a ser la abuela. No todo el mundo nace para ser madre”, expresó.

Por su parte, describió a sus estudiantes como "ese motor que llena su vida".

Refrescamiento facial

Antes de pisar Venezuela, Crisol Carabal se sometió a una intervención que lleva por nombre rejuvenecer con naturalidad, la cual consta de un Lifting Facial en la parte baja de los ojos y estiramiento de algunas partes del rostro.

“Una semana de este proceso de refrescamiento, feliz y agradecida con Dios, gracias”, escribió tras el procedimiento estético.