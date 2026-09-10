¿Cómo hacer la foto viral de los años 80 con IA? Este es el paso a paso

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La nostalgia por los años 80 se apoderó de Instagram. Una nueva tendencia permite transformar una fotografía actual en una imagen con apariencia ochentera utilizando inteligencia artificial, una propuesta que rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales.

¿Cómo crear tu foto de los años 80?

El primer paso consiste en seleccionar la fotografía que se quiere transformar. Lo recomendable es utilizar una selfie con un fondo nítido, ya que una imagen clara facilita el trabajo de la inteligencia artificial y puede favorecer el resultado final.

que se quiere transformar. Lo recomendable es con un fondo nítido, ya que una imagen clara facilita el trabajo de la inteligencia artificial y puede favorecer el resultado final. Después llega el momento de elegir la herramienta de inteligencia artificial. Se puede recurrir a ChatGPT u otra plataforma que permita editar imágenes mediante instrucciones escritas. Una vez cargada la fotografía, hay que explicar que se busca recrear a la persona con una estética propia de los años 80.

Aquí entra en juego el llamado prompt, es decir, la descripción que se entrega a la IA para indicarle qué transformación se desea realizar.

Para conseguir una imagen mucho más llamativa, no basta con pedir que la fotografía parezca antigua. La tendencia busca recuperar elementos visuales muy reconocibles de los años 80.

Por eso, al prompt inicial se le pueden añadir detalles como ropa con hombreras, colores llamativos, maquillaje colorido y luces de neón. Estos elementos ayudan a que la herramienta interprete con mayor precisión la estética que se quiere recrear.

La inteligencia artificial se encarga entonces de procesar la fotografía y generar una nueva versión incorporando las características solicitadas.

El último paso

Una vez obtenida la imagen, solo queda guardar el resultado y compartirlo en redes sociales. Aunque Instagram es una de las plataformas donde el reto ha ganado mayor visibilidad, la tendencia también se ha extendido a otros espacios digitales. El fenómeno incluso ha llamado la atención de figuras conocidas.