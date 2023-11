Chyno Miranda cumplió 39 años y así lo celebró (+Foto)

A exactamente dos meses de no haber complacido a sus seguidores con una publicación, este 15 de noviembre fue el día perfecto para que el cantante venezolano, Chyno Miranda, diera señales de vida y es que, tenía motivos para festejar por estar cumpliendo 39 años. Los últimos años para el artista no han sido fáciles y el año pasado seguramente su celebración fue distinta a esta, en la que se le vio disfrutando de un país caribeño y rodeado de personas que lo aprecian.

El cantante de “Andas en mi cabeza” posteó una fotografía desde el Hard Rock Café de Punta Cana, República Dominicana, posando con un gigante arreglo de globos todos alusivos al beisbol, deporte por el cual siempre ha manifestado su favoritismo. “Hoy celebro la vida, le doy gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas y las que están por venir. Con mucha salud, bendiciones y éxitos. Recuerden!! Siempre saldrá el sol”, escribió el guaireño en la descripción.

Dada su condición de salud, en la que aún se viene recuperando de complicaciones neurológicas, este escenario le pinta perfecto para despejarse. Se desconoce con quien se encontraba el artista, pero lo más probable es que junto a él esté Astrid Falcón, su novia y quien aseguran sería su prometida, otro motivo para celebrar con una espectacular velada en el restaurante Montserrat Manor.

Recordemos que, hace unas semanas, la periodista venezolana Yolimer Obelmejias aseguró en el programa ‘Sábado en la noche’ que, fuentes cercanas a la pareja habían confirmado que estarían a un paso del altar después de varios años de relación en los que tuvieron que atravesar diferentes vicisitudes para poder estar juntos. De igual forma, teniendo en contra a la madre de Miranda, Alcira Pérez Ochoa, quien públicamente ha dejado claro que no aprueba la relación de su hijo con la ingeniera.

El regreso de Jesús a la música

En el mes de septiembre, Jesús Miranda (nombre de pila del cantante), sorprendió al público al subirse en el escenario de un reconocido local caraqueño, para acompañar a su amigo Antonio “El Potro Álvarez” como parte de su retorno a la música. El exintegrante del dúo ‘Chino y Nacho’, se mostró algo confundido, producto de lo que aún padece, pero se vio feliz de poder cantar frente a muchas personas, momento que no vivía hace mucho tiempo. “Bla bla” y “Lo que no sabes tú” fueron los temas que Chyno interpretó junto al expelotero.

Meses antes, el intérprete también pudo presentarse ante un público cuando estuvo en Lecherías, estado Anzoátegui, con su amigo Nacho, en un show con el que avivaron los recuerdos de su época dorada siendo ‘Los Mackediches’. Asimismo, en junio, Miranda promocionó su sencillo “La Nota”, un reggaetón bien sabroso que narra la historia de un caballero hipnotizado por los encantos de una mujer: “No somos amantes, no somos amigos, pero la nota que tú me das no se me quita no se me va”.