“Caso 1992”: el elenco revela en exclusiva los secretos de la nueva serie de Marko

El reconocido creador venezolano, Marko, deja momentáneamente de lado la comedia que lo convirtió en uno de los influencers latinos más populares para adentrarse en el suspenso con “Caso 1992”, su primera serie de ficción como productor ejecutivo.

En medio de la expectativa por este nuevo proyecto, Meridiano conversó en exclusiva con Marko, Alejandro Nones, Aigil Gómez y Alex Galán, quienes compartieron detalles de la producción, sus personajes y el desafío de construir una historia de misterio, tensión y giros inesperados.

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