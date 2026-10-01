Carolina Perpetuo mostró sus curvas y recibió atrevidos piropos

La actriz venezolana Carolina Perpetuo decidió comenzar la semana con una dosis de sol, mar y buena energía, tal como lo mostró el pasado lunes 28 de septiembre en sus redes sociales, donde publicó un candente video.

Desde la playa, la criolla no solo transmitió su mensaje de optimismo y fe, sino que también provocó una lluvia de elogios por parte de sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos con su espectacular figura.

Así arrancó su semana Carolina Perpetuo

La publicación apareció acompañada de una reflexión sobre esos días que pueden llegar cargados de planes inesperados, momentos tranquilos o situaciones que obligan a cambiar el rumbo.

En su mensaje, la actriz también habló de la importancia de recibir cada nueva semana con buena actitud. Reconoció que nadie sabe exactamente qué traerán los próximos días, pero aseguró que prefiere enfrentarlos con optimismo y fe.

“Hoy comienza otra semana. Y, como casi siempre, no sabemos qué pasará. Habrá días tranquilos, otros más complicados, planes que saldrán bien y alguno que quizá toque cambiar sobre la marcha”, escribió.

Asimismo, agregó: “Asi recibir esta nueva y bendecida Semana... siempre con Optimismo y Fe! Que florezca con nuevas oportunidades, alegría y muchas bendiciones”.

Los piropos que recibió Carolina Perpetuo

Pero si algo terminó llamando especialmente la atención de la publicación fue la imagen de la artista en la playa. El video rápidamente generó comentarios de admiración hacia su apariencia y provocó que sus seguidores le dejaran una serie de piropos.

“Simplemente bella y espectacular”, “Definitivamente ETERNAMENTE BELLA BELLA” y “Caramelote tropical” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la caja de comentarios.

Otros usuarios incluso recurrieron a conocidas referencias internacionales para describir su apariencia. “Nuestra Julia Roberts venezolana” fue uno de los comentarios que más destacó, mientras otro seguidor escribió: “Biología conservada en su mejor condición”.