Farándula

Carolina Herrera lleva tacones altos y deslumbra con su figura

La diseñadora lució sensacional a sus 87 años, con un look muy comentado en los principales portales de moda 

Por

Elvis González
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 11:05 am
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Carolina Herrera lleva tacones altos y deslumbra con su figura
Carolina Herrera / Cortesía

La diseñadora venezolana Carolina Herrera fue captada en Nueva York, luciendo sensacional con un conjunto y zapatos de tacón de la marca CHANEL.

NOTAS RELACIONADAS

Carolina en Nueva York

La icónica diseñadora estaba en compañía de su familia cuando una persona se acercó a grabarla, mostrando lo bien que lucía vestida.

Herrera llevó con gran estilo el conjunto en color beige, que acompañó con accesorios llamativos como los slingbacks de las últimas colecciones de zapatos de tacón de CHANEL.

Un modelo de tacón que se caracteriza por estar destalonado, tener tacón ancho y un diseño bicolor creado originalmente por Coco Chanel en 1957.

El cuerpo principal es de color beige y la puntera redondeada es negra, el cual, según información en la página oficial de la casa de moda francesa, tiene un costo de $1,175.

Referente en la moda

El llamativo look de Carolina fue acompañado por una correa y una cartera de animal print muy a la moda.

Las imágenes dejan en evidencia lo excelente que luce la diseñadora a sus 87 años y cómo es un referente de moda y elegancia mundial.

Seguir en Google News

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?