Cantantes venezolanos de la vieja escuela protagonizan fuerte polémica en redes

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Durante un reciente TikTok LIVE, el nombre del venezolano Kent James y su antigua dupla con Tony G volvió a ocupar el centro de la conversación, luego de que surgieran comentarios sobre las razones que habrían marcado el final de uno de los proyectos recordados de aquella generación.

La transmisión reunió a exponentes vinculados con la época dorada del movimiento urbano venezolano y también abrió la puerta a la posibilidad de organizar un encuentro entre varios de sus protagonistas.

En medio de la conversación apareció la idea de que Oscarcito pudiera impulsar una reunión con artistas como Mr. Brian, Will El Faraón, Doble Impacto y otros nombres que dejaron huella en aquella etapa. Pero la atención cambió de rumbo cuando llegó el tema de Kent y Tony.

Tony G lanza una frase que encendió la conversación

Al ser consultado sobre la separación de la agrupación, Tony G prefirió no revelar detalles específicos sobre lo ocurrido. Sin embargo, su respuesta dejó una frase que llamó la atención de quienes seguían el LIVE.

El cantante utilizó una particular comparación para explicar, desde su perspectiva, lo que ocurre cuando dos personas trabajan juntas, pero no aportan el mismo esfuerzo: “Cuando dos personas están empujando un bus y uno empuja más que el otro, el bus se va de lado”.

Tony también se describió como una persona responsable, trabajadora y puntual, dejando claro que, según su versión, siempre asumió sus compromisos profesionales y que no estaba interesado en “moj*ne@s”.

Aunque evitó entrar directamente en una explicación sobre la ruptura de Kent y Tony, sus palabras fueron suficientes para que el antiguo proyecto volviera a ser tema de conversación entre los seguidores del género urbano venezolano.

Kent James no se quedó callado

La polémica aumentó cuando Kent apareció con un comentario contundente. El artista cuestionó varias de las afirmaciones que habían surgido durante la conversación y, especialmente, hizo referencia a la historia detrás de canciones como “No Me Llames” y “Otra Noche”.

De acuerdo con la posición expresada por Kent, algunos de los detalles mencionados sobre aquella etapa no habrían ocurrido exactamente de la manera en que fueron relatados por su excompañero.

“Este tipo ni se le quita la locura y toda la paj# que habló de Oscar, de Calle Ciega y de TODOS, no quería ni grabar la canción ‘no me llames’, porque él no sabe escribir bien”, aseveró.

Asimismo, aseguró que, Tony habló mal de varios artistas criollos, esos mismos quienes lo describen como un “mitómano”.

Y la historia podría estar lejos de terminar. Luego de la controversia, comenzó a circular la posibilidad de que Kent James esté buscando un espacio en un podcast para hablar ampliamente sobre la separación y responder a los comentarios que surgieron durante el LIVE.