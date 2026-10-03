Camioneta arrolló a equipo de televisión en vivo durante una cobertura

Un reportaje en vivo para Gamavisión terminó abruptamente luego de que una camioneta arrollara a la periodista Alma de la Rosa Flores y a su camarógrafo Cristo Martínez, mientras cubrían los estragos de la lluvia en Nuevo León, México.

Los hechos se registraron en la mañana del viernes 2 de octubre, cuando la reportera y su equipo tenían un contacto en vivo para el noticiero matutino sobre las afectaciones y el choque de un motociclista por un árbol caído en la avenida Morones Prieto.

Imágenes de impacto

Las imágenes muestran a la periodista haciendo su trabajo en la zona afectada, cuando una camioneta Jeep derrapó sobre el asfalto mojado e impactó a De la Rosa Flores y Martínez.

Luego del accidente, ambos fueron trasladados a un centro de salud cercano para ser atendidos de emergencia. Mario Gámez, presidente de Gamavisión en Monterrey, ofreció un balance de su estado: “Están muy bien, golpeados, lastimados, asustados, pero no hay lesiones de gravedad, afortunadamente, por el incidente”.

Aunque están fuera de peligro, permanecerán en el hospital bajo observación. “La que más nos preocupaba era la del tobillo izquierdo; pensábamos que había una fractura ahí de su tobillo, inclusive expuesta, que no fue. A lo mucho van a revisar que no sea una fisura, pero estamos bien dentro de lo que ocurrió”, añadió Gámez.