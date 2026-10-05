Bárbara Palacios rechaza opinión de Liliana Rodríguez

La Miss Universo 1986, Bárbara Palacios, se pronunció en redes sociales por la dura opinión que emitió hace días la actriz y cantante Liliana Rodríguez Morillo, sobre los inmigrantes en Estados Unidos.

Polémica de Liliana Rodríguez

Fue en un video que Palacios rechazó las duras declaraciones de la hija mayor de Lila Morillo, quien expresó sin filtros que las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están completamente justificadas.

Además, destacó que no le importaba lo que sucediera con otras personas y familias, mientras no sea la de ella.

Reafirmó abiertamente su postura a favor del líder republicano Donald Trump, y que las personas que están “del lado de Dios” no deben vivir con miedo a ser detenidas por ICE.

Las declaraciones arrojaron un fuerte debate en los medios de comunicación e internautas, quienes comentaron de todo por la postura de la actriz, hija del artista José Luis Rodríguez “El Puma”.

Respuesta de Bárbara Palacios

La Miss Trujillo, Miss Venezuela y Miss Universo posteó un video ofreciendo al público una reflexión sobre la empatía, el amor y el respeto que se debe tener, y más cuando se dice el nombre de Dios.

Sin mencionarla directamente, Palacios señaló que un verdadero creyente jamás debe ser indiferente al dolor ajeno ni usar a Dios como excusa para ignorar algo tan duro en los últimos años en Estados Unidos.

“Qué difícil escuchar esas palabras, ya que al mismo tiempo dicen que aman a Dios. Jesús fue muy claro en que amar a Dios y amar al prójimo nunca pueden separarse. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso está en el libro de Mateo”, dijo la belleza.

Asimismo, la conferencista y cristiana destacó que respetar la ley no es sinónimo de perder la compasión ni mirar con frialdad el miedo de otros.

El público apoyó cada palabra de Bárbara, destacando que de verdad tiene a Dios en su corazón.