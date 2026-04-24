Animadora venezolana causa tensión por video llorando y pidiendo justicia

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De nuevo la animadora y actriz venezolana, Karina Salaya “La Pupy”, utilizó sus redes sociales para denunciar un caso de acoso y abuso. La criolla que vive en España, estaba llorando desgarrada en un video, pidiendo a Dios poder salir de la situación en paz.

Desde hace tiempo la exconductora del programa “Los pepazos de la pepa”, ha estado compartiendo en Instagram clips expresando que atraviesa batallas internas que le generan depresión y ansiedad.

Detalles de la denuncia

En el posteado video la mañana de este viernes 24 de abril, Salaya se mostró en su cuarto llorando y mencionando al Tribunal Constitucional España, para que la ayuden lo más pronto posible con la situación de acoso que presenta.

La criolla no reveló detalles de la persona detrás del sufrimiento que siente en su corazón, lo que ha despertado comentarios en el público de apoyo para que pueda salir de la situación con tranquilidad.

“Justicia, basta ya de arreglos y no dar credibilidad a una persona por abusos y acoso laboral, justicia. Quiero hacerlo todo bien por mi hija y por mí, para que juntas podamos superar la dura prueba”, indicó.

Karina había revelado en el año 2025 que fue víctima de un ambiente hostil y abuso sistemático por parte de su exjefa, situación que no volvió a actualizar.

Dura lucha contra la depresión

En otro video la artista que reside en las Islas Canarias, en España, informó que se encuentra tomando una gran cantidad medicamentos, entre ellos antidepresivos.

“Tomo muchas pastillas por mi hija quien da la fuerza para luchar junto a Dios”, comentó derrumbándose en llanto.

Internautas no dudaron en llenar las publicaciones de mensajes de apoyo, aconsejándole que se devuelva a su país para que pueda encontrar la paz y el apoyo familiar que tanto necesita.

“Es preocupante ya que van varias veces que ella presenta estos episodios de depresión, que se siente mal, ella necesita de la familia y apoyo”, escribió un usuario.