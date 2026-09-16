Ángel Sánchez recuerda con nostalgia su primera Semana de la Moda de Nueva York

Ángel Sánchez es uno de los diseñadores más importantes de Venezuela, teniendo un enorme éxito en el exterior vistiendo a grandes del cine y la música como Sandra Bullock, Eva Longoria y Taylor Swift.

Un hito en la New York Fashion Week

Como parte de la Semana de la Moda de Nueva York 2026, el criollo cuyos inicios profesionales fueron con el certamen Miss Venezuela, recordó su primer desfile en 1996, asegurando que aunque en ese momento era una gran inversión de dinero, fue excelente para captar clientes.

Fue cuando decidió presentar una colección llena de color y creatividad, a la altura de otros de los grandes diseñadores que eran parte de La Semana de la Moda.

“El primer desfile se lo dediqué a Venezuela. Fue la colección El Salto Ángel, jugando un poco con las palabras y teniendo como inspiración las caídas de agua”, comentó.

El punto de inflexión en su carrera

El trujillano mencionó un vestido especial hecho con pedazos de acetato impreso y lentejuelas, que en el desfile mostró a la perfección la caída del agua del emblemático lugar en Venezuela.

Los demás es historia, Ángel pasó a ser un diseñador de reinas de bellezas a vestir con más elegancia, líneas impecables, arquitectura, feminidad y ese detalle inesperado que siempre marca la diferencia en su ropa.

Su gama de colores es totalmente amplia que van desde el naranja, amarillo, negro, blanco, morado, azul, rojo, dorado y muchos otros.