Ana Karina Manco llega a La Guaira con una misión especial: conoce de qué trata

Ana Karina Manco regresó a Venezuela para involucrarse directamente en una iniciativa de apoyo a las personas afectadas por el doble terremoto que sacudió al país.

La actriz caraqueña viajó hasta La Guaira junto al empresario Hermes García y participó en una jornada de alimentación que busca convertirse en un proyecto permanente.

Ana Karina Manco se une para ayudar en La Guaira

La actriz venezolana llegó a La Guaira para acompañar a Hermes en un proyecto que que consiste en crear un restaurante popular destinado a ofrecer alimentos a quienes todavía necesitan apoyo tras la emergencia sísmica.

La primera jornada ya tuvo una acción concreta y contó con un equipo de voluntarios que preparó y entregó una gran cantidad de arepas a las personas que se acercaron al lugar. Manco participó activamente en la actividad y posteriormente utilizó sus redes sociales para invitar a más personas a sumarse.

La iniciativa cobra especial importancia mientras continúan las labores de recuperación. Los dos terremotos registrados el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, tuvieron uno de sus principales impactos en La Guaira.

“Viajamos a La Guaira para colaborar en estas jornadas junto a un equipo que se unió con un mismo propósito: ayudar y no dejar que lo ocurrido quede en el olvido”, escribió Ana Karina al compartir imágenes de la jornada.

El restaurante busca mantenerse en el tiempo

Más allá de una jornada puntual de alimentación, el propósito de Hermes García, con el respaldo de Ana Karina Manco, es mantener activo el restaurante popular para continuar atendiendo a personas afectadas por la emergencia.

Por eso, la actriz hizo un llamado a quienes quieran colaborar para que conozcan la iniciativa a través del perfil de García y puedan incorporarse a las próximas jornadas.

Manco también quiso mostrar el trabajo que existe detrás de una actividad de este tipo. “Comprar, cocinar, organizar y entregar… Parece fácil cuando se cuenta, pero detrás hay muchas horas de trabajo”, explicó.

Su mensaje terminó con una frase que resume el objetivo de la iniciativa: “Que la ayuda siga y que el olvido no gane”.

Ana Karina Manco se suma a una larga lista de artistas

La participación de Ana Karina Manco se suma a las numerosas muestras de solidaridad protagonizadas por figuras del entretenimiento venezolano e internacional después de los terremotos.

Desde los primeros días de la emergencia, artistas como Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Danny Ocean, Lele Pons, Marjorie de Sousa, Gabriela Spanic, Chiquinquirá Delgado y Daniel Elbittar utilizaron sus plataformas para promover ayuda, donaciones, información de emergencia y mensajes de solidaridad.

También hubo iniciativas impulsadas desde fuera del país. Shakira promovió una campaña de ayuda para los venezolanos afectados, mientras que artistas como Marc Anthony, Chayanne, Luis Fonsi, Feid y Jay Wheeler participaron posteriormente en el concierto benéfico “Unidos por los Nuestros”, cuyos fondos fueron destinados a la recuperación tras los terremotos.