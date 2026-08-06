Actor venezolano destaca en nuevo proyecto de Netflix

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El actor, presentador y modelo venezolano Rafael Oropeza sigue cosechando éxitos en su carrera, ahora trabajando con la reconocida plataforma de streaming Netflix.

Su debut con Netflix

A través de sus historias de Instagram, el criollo compartió parte de lo que fue su primera grabación en el proyecto.

Aunque prefirió no revelar detalles específicos sobre la producción para mantener la expectativa del público, expresó su gran emoción por este primer acercamiento con el gigante del entretenimiento audiovisual.

“Les daré más detalles cuando salga a la luz. Estoy muy feliz y agradecido con Dios por esta gran oportunidad, así como con todas las personas que la hicieron posible. Deséenme éxito”, comentó Oropeza desde su camerino mientras se preparaba para el rodaje.

Trayectoria en ascenso

Rafael desde hace varios años viene trabajando en diversos países de Latinoamérica, abriéndose camino y ascenso.

México ha sido su principal mercado, participando en programas de televisión. Además, fue conductor del certamen Miss Universo El Salvador.