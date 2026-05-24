5 composiciones venezolanas que conquistaron el mundo en voces de grandes estrellas

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Compositores venezolanos como Servando Primera y otros han creado éxitos interpretados por Shakira, Gipsy Kings y Christina Aguilera, marcando la industria musical global.

Venezuela no solo ha exportado voces, también ha exportado plumas. Detrás de algunos de los mayores éxitos de la música global hay compositores criollos que han logrado algo aún más difícil y es que que sus canciones sean interpretadas por superestrellas internacionales y se conviertan en hits mundiales.

“Caballo Viejo”, el himno universal de Simón Díaz

La obra maestra de Simón Díaz es uno de los mayores símbolos de la música venezolana. “Caballo Viejo” trascendió fronteras y fue versionada por artistas como los Gipsy Kings, Celia Cruz y numerosos intérpretes internacionales.

Su melodía se convirtió en un estándar del repertorio latino mundial, manteniéndose vigente durante décadas como una de las composiciones más influyentes del continente.

“Moliendo Café”, la melodía venezolana más global de Hugo Blanco

Compuesta por Hugo Blanco, esta pieza instrumental y vocal ha sido interpretada por artistas como Julio Iglesias y Raphael.

Su impacto ha sido tan amplio que se ha convertido en una de las canciones venezolanas más versionadas de la historia, sonando en distintos idiomas y escenarios alrededor del mundo, desde conciertos hasta transmisiones deportivas.

“La Reina”, el puente venezolano hacia Christina Aguilera

El compositor Servando Primera formó parte del equipo creativo de “La Reina”, tema incluido en el EP en español de Christina Aguilera, “La Fuerza”.

La canción, escrita junto a otros autores, representa el empoderamiento femenino y la superación emocional, y marcó el regreso de la artista al mercado latino con una propuesta moderna y simbólica.

“El Anillo”, el hit global escrito por Oscarcito

En el 2018, Oscarcito fue parte del equipo creativo detrás de “El Anillo”, el éxito de Jennifer López que se convirtió en fenómeno viral por su pegajoso coro y su fuerza comercial.

El tema reforzó la presencia del pop latino en la industria global y llevó la firma venezolana a las principales listas de reproducción del mundo.