Exboca y selección italiana reveló la fuerte depresión que atraviesa tras perderlo todo producto del alcohol y las drogas (+Video)

En una revelación desgarradora, el exfutbolista italoargentino Daniel Osvaldo ha compartido en sus redes sociales que está lidiando con un severo caso de adicciones y depresión, describiéndolo como uno de los momentos más difíciles de su vida.

Entre lágrimas, Osvaldo confesó que ha perdido la confianza en sí mismo y que se encuentra atrapado en una situación de la que no puede salir. En un estado en el que ni siquiera puede reconocerse a sí mismo.

Osvaldo afirmó que está bajo medicación y que está recibiendo atención psicológica para ayudarle a lidiar con su situación. Sin embargo, la lucha es dura y el camino hacia la recuperación es largo y lleno de obstáculos.

El exfutbolista también reveló que ha perdido el dinero que ganó a lo largo de su carrera debido a malas decisiones. Sin ingresos estables y sin un trabajo, Osvaldo se encuentra en una situación financiera precaria.

En una cita desgarradora, Osvaldo dijo: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes: he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

Reacciones

Tras la publicación del video, Osvaldo recibió gran cantidad de mensajes transmitiendo buenos deseos y fuerza. Entre ellos se encuentra el jugador de la selección Argentina y Campeón del Mundo, Leandro Paredes. De igual manera la cuenta oficial de Juventus afirmó que están junto a él en este duro momento.

“¡Vamos dani querido! fuerza que todo va a estar bien”, comentó Leandro Paredes.

Por su parte la arquitecta italiana y expareja de Osvaldo, Elena Braccini, afirmó en medios de su país que está dispuesta a brindarle toda la ayuda que necesite para poder superar esta compleja situación.

“Quiero a Daniel. Es el padre de mis hijas, lo más importante de mi vida, y si es necesario voy a buscarlo a la Argentina y lo llevo para Italia a hacer cura. Mi marido, mis hijas y yo nos ocupamos de él con el amor y las curas necesarias. No lo voy a dejar solo, nunca lo dejé solo. Es una persona con mucho carisma y sabe dar amor, como todas las personas geniales”, apuntó.