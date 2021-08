UEFA revisa condiciones laborales de trabajadores en Catar 2022

Cotilleo Deportivo

Jueves 26| 11:21 am





El grupo de trabajo de la UEFA sobre los derechos de los trabajadores del Mundial de Catar 2022 completó su primera visita al país anfitrión y concretó sus primeras recomendaciones tras las reuniones con los organizadores y las partes interesadas.



La UEFA creó en mayo el grupo de trabajo para conocer mejor los temas relacionados con los derechos humanos en Catar hasta el Mundial y después de éste y se ha reunido con miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), el Comité Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, la Federación Catarí y trabajadores migrantes.



Según informó la UEFA, tras las "fructíferas reuniones" el grupo ha hecho unas recomendaciones iniciales, que incluyen que las federaciones soliciten que cualquier proveedor contratado para Catar mantenga una fuerte consulta con sus trabajadores, a través de comités y foros.



La UEFA recordó que esta es una iniciativa ya iniciada por el Comité Supremo para la Entrega y el Legado del Mundial que ha sido asumida por el gobierno, informó la UEFA.



El grupo plantea también realizar nuevas visitas a Catar, para reforzar el intercambio y la colaboración con los organizadores y las organizaciones locales, con el objetivo de apoya al desarrollo sostenible y garantizar información directa a la comunidad futbolística europea sobre la situación del país y la región.



Las recomendaciones prevén iniciar además una revisión de cómo el fútbol podría apoyar la creación de centros de derechos de los trabajadores en Catar, para garantizar que después del Mundial los servicios y la formación sigan estando a disposición de los trabajadores inmigrantes.



El director de Fútbol y Responsabilidad Social de la UEFA, Michel Uva, aseguró que el organismo quiere "entender el impacto que tiene el Mundial en materia de derechos humanos y derechos laborales" y destacó el poder del fútbol para generar un "cambio significativo en estas áreas" y su compromiso para ello.



"Esta primera visita se produce después de tres reuniones on-line y nos ayuda a comprender mejor la situación con las autoridades, a poder evaluar los posibles avances y destacar los futuros pasos en el camino de los derechos humanos. Agradecemos a las autoridades cataríes y, en particular, al Comité Supremo para la Entrega y el Legado, la apertura, la transparencia y el compromiso de diálogo que nos han ofrecido. Estamos seguros de que juntos contribuiremos a mejorar el legado de este evento", afirmó.



También Gijs de Jong, miembro del grupo de trabajo de la UEFA y secretario general de la Federación Holandesa, destacó que "está claro que Catar ha realizado importantes progresos positivos en materia de legislación sobre derechos humanos en los últimos tres años".



"No cabe duda de que este progreso se ha acelerado como consecuencia de la concesión de la Copa Mundial de la FIFA. El reto es que la legislación aún no está adoptada universalmente, y aunque se están haciendo esfuerzos, es necesario seguir trabajando. Creemos que el grupo de trabajo y las asociaciones europeas pueden desempeñar un papel de apoyo en esto, así como en el esbozo de un mayor desarrollo, y esperamos hacerlo a través de un compromiso y un diálogo continuos", añadió.



La delegación de la UEFA, que también visitó el estadio Ras Abu Aboud, donde se jugarán siete partidos del Mundial, tiene previstas más visitas desde ahora hasta el inicio del torneo en noviembre de 2022 y una posterior en 2023, para examinar el legado del campeonato. EFE