El TAS rechaza las solicitudes de Bélgica y Países Bajos por el relevo mixto

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés) rechazó las solicitudes de los comités olímpicos de Bélgica y Países Bajos que pedían anular el reintegro a la final del relevo mixto 4x400 m. de los equipos de República Dominicana (plata) y Estados Unidos (bronce), que habían sido descalificados en las semifinales por recibir el testigo fuera de la zona y por no respetar el orden de entrega de la posta respectivamente.



A través de un comunicado, el órgano de arbitraje informó que las solicitudes presentadas el pasado 31 de julio fueron tramitadas por el Panel de Árbitros, el cual concluyó que el TAS no se ocuparía de las decisiones impugnadas al estar fuera de su jurisprudencia por no encontrar en estas ninguna alegación de una violación fundamental como la mala fe, parcialidad o arbitrariedad.



Tanto estadounidenses como dominicanos fueron excluidos tras la serie 1 del relevo mixto 4x400 m. disputada el pasado 30 de julio. Posteriormente el Jurado de Apelación de World Athletics (WA) decidió que ambos equipos debían ser reintegrados y así podrían participar en la prueba final al día siguiente.



El 31 de julio, antes de la final, el Comité Olímpico de Bélgica solicitó la anulación de esta decisión al igual que el de Países Bajos, que lo hizo tras la carrera, pero sus recursos finalmente no prosperaron.



El equipo de Polonia ganó el oro, República Dominicana consiguió la presea de plata y Estados Unidos se quedó con el bronce, resultados que se reafirmaron con esta decisión. España y Alemania habían entrado a la carrera definitiva tras las descalificaciones, pero volvieron a quedarse afuera tras la reincorporación de los otros dos equipos. EFE