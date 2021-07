La base estadounidense Sue Bird confirma que Tokio serán sus últimos Juegos

Cotilleo Deportivo

Martes 27| 9:49 am





La base estadounidense Sue Bird confirmó este martes, después de la victoria contra Nigeria (81-72) en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que esta será su última cita olímpica, la quinta de su carrera.



"No, no lo haré", interrumpió a un reportero en la zona mixta del Saitama Super Arena cuando le estaba preguntando si competiría en otros Juegos en caso de poder hacerlo, teniendo en cuenta que está disputando estos a los 40 años.



"Después de Río, tenía 36, la gente empezó a hacer preguntas, y dije que iría año a año y mientras estuviera sana y jugara a un nivel alto en un equipo para ser seleccionado. Y la razón era representar a mi país y ganar medallas de oro", añadió Bird, que ante Nigeria entregó 13 asistencias a sus compañeras, aunque no anotó.



La entrenadora del conjunto estadounidense, Dawn Staley, fue preguntada por ello tras el encuentro.



"Sé que lo dijo, pero sigue jugando bien, es un gran jugadora, y queremos que acabe con otra medalla. Tiene un gran legado, ha sido la mejor base del mundo durante mucho tiempo y ver el final de eso es duro para nosotros, sus acompañantes, su entrenadora, y es extremadamente duro para el baloncesto porque ha jugado como ninguna otra base en el mundo, hemos disfrutado de su grandeza", expresó.



Staley dijo que la jugadora es "como el buen vino, mejora con el tiempo". "Hoy dio 13 asistencias, creo que es algo normal en Sue. No lo damos por hecho, es reconfortante tener un base que hace todo más fácil a sus compañeras", agregó.



Bird se convirtió, junto a su compañera Diana Taurasi, en una de las pocas jugadoras de baloncesto que ha disputado cinco Juegos Olímpicos en su carrera, algo que en Tokio 2020 también han conseguido los españoles Pau Gasol y Rudy Fernández, o el argentino Luis Scola. EFE