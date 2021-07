Naomi Osaka: de no hablar con los medios en Roland Garros a portada de Sports Illustrated

Cotilleo Deportivo

AS.

Naomi Osaka vuelve a acaparar titulares casi dos meses después de su abrupta salida en Roland Garros, cuando abandonó el torneo en primera ronda después de ser sancionada por negarse a atender a los medios de comunicación en las ruedas de prensa posterior a los partidos alegando razones de salud mental.

Sin embargo, en las últimas semana Osaka ha vuelto al foco de atención de los medios y no solo por su regreso a la competición en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde parte como una de las grandes favoritas a la medalla de oro, sino también como portada de numerosas publicaciones pese al desplante con la prensa en Roland Garros.

Osaka ha sido portada de la revista Vogue en Japón y en Hong Kong, ha promocionado la ropa de verano de Nike y un modelo de muñeca Barbie inspirada en ella y además ha vuelto a reaparecer en público en la ceremonia de los ESPY, donde recibió el premio a la mejor deportista femenina, además de posicionarse de nuevo contra el racismo mostrando su apoyo a los futbolistas de Inglaterra que fueron insultados con ataques racistas tras la final de la Eurocopa.

El cambio de actitud de Osaka con los medios sorprende aún más después de que este lunes la tenista japonesa haya publicado dos fotos como modelo de la edición de prendas de baño de la prestigiosa revista estadounidense Sports Illustrated, un hecho que acompañó con el siguiente mensaje en sus redes sociales: "La primera mujer haitiana y japonesa en la portada", aludiendo a sus orígenes haitianos.

Buena parte de las razones de la exposición de Naomi Osaka ante los medios pueden estar motivadas por el reciente estreno de su documental en Netflix "Naomi Osaka, jugando con sus propias reglas", que ya se puede ver desde este viernes 16 de julio.

A través de sus redes sociales la propia Osaka hablaba así sobre este documental y cómo a través de él quiere mostrar un lado más íntimo y personal de su carrera. "Este es el proceso de los últimos dos años y medio. A la vista de lo ocurrido recientemente, estaba asustada de que esto viera la luz. No es como un partido de tenis en el que ganas o pierdes y donde la gente puede decir qué has hecho bien y qué no. Es una mirada a través de mi vida de ciertos periodos y no puedo pelear contra la sensación de imaginar cómo será recibido. Este es mi alma y una reflexión sobre quién soy. Espero que haya piezas en las que la gente pueda verse reflejada y otras que ayuden a la gente a entender por qué he tomado estas decisiones. Si no es así, no pasa nada, me he tomado un tiempo, pero me di cuenta de que no puedo complacer a todos y no lo intento. Cuando me voy a dormir cada noche solo puedo esperar estar en paz conmigo misma y espero que suene cierto para aquellos que estén leyendo esto. Estoy muy emocionada y nerviosa de que lo vean y lo disfruten. Os quiero, cuidaros". Veremos si este documental ayuda a que Naomi Osaka se muestre más cercana de nuevo a los medios en los torneos o si, por el contrario, mantendrá su postura hermética ante la prensa. Los Juegos de Tokio serán la primera ocasión de ver si se ha producido este cambio en la actitud de Naomi Osaka.