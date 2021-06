Romeo Beckham ficha para la próxima campaña de Saint Laurent

Cotilleo Deportivo

Romeo Beckham, hijo del exfutbolista David Victoria Beckham, se define como deportista en sus redes sociales, pero lo cierto es si bien la genética paterna le vincula al deporte, la materna lo hace a la moda.



El segundo de los hijos de la popular pareja es imagen de la próxima campaña otoño-invierno de Yves Saint Laurent, compartida por su madre en sus redes sociales con fotografías que ha comentado con un expresivo "Wow!".



Con el cabello rubio sobre la cara, unas fotografías en blanco y negro realizadas por David Sims muestran al joven con una imagen desenfadada luciendo una camisa con estampado de diminutas flores blancas y una corbata de lunares. Romeo fija una mirada desafiante a la cámara.



"Me siento muy honrado de formar parte de esta campaña", ha escrito el joven de 18 años, que ya ha sido modelo de Burberry y que durante un tiempo sus padres pensaron que se dedicaría al tenis, una afición que supero a la que sentía por el fútbol.



Con una imagen que incluye una cuidada barba sin afeitar, Romeo descubre que su pasión por la moda es más grande que la que siente por el deporte.



Luce pendiente en el lóbulo izquierdo de su oreja y un físico torneado por el gimnasio que denota que se preocupa de mantener el cuerpo en forma.



Sus cambios de peinado, lo que en otro tiempo era habitual en su padre, son también para Romeo un hábito: largo, corto y rubio platino, el tono en el que se tiñó esta primavera, son algunas de sus opciones para cambiar de estilo.



Anthony Vaccarello, el director creativo de Saint Laurent, viste a Romeo, en otra de las fotografías, con una cazadora negra, propia del otoño, mientras que en la tercera luce un pantalón corto con un suéter de rombos.



El joven busca encontrar su sitio en el mundo de la moda, que ve en los hijos de personajes populares una manera de captar la atención de público más joven.



Es el caso de Jaden y Willow Smith, hijos del actor Will Smith y Jada Pinkett Smith, Lily Rose Deep o Lili Grace, hija de la modelo Kate Moss, habituales de las alfombras rojas junto a sus padres que buscan su identidad en el mundo de la moda, un mundo del que han formado parte desde que eran niños.



Para la campaña del próximo otoño Vaccarello también cuenta con la colaboración del rapero y actor estadounidense Lakeith Keith Stanfield, también de rubio platino, popular por su participación en la serie "Atlanta" o en la película "Get out. EFE