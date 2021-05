El Real Madrid se mantiene como la marca más valiosa del mundo

Cotilleo Deportivo

El Real Madrid, con un valor de 1.276 millones de euros, se mantiene al frente del ránking de marcas de clubes de fútbol más valiosos de 2021 que elabora la consultora especializada Brand Finance, seguido del Barcelona (1.266 millones€) y el Manchester United (1.130 millones€).



El documento hecho público este lunes confirmó que estos tres clubes siguen en cabeza de esta clasificación, en la que otros cinco españoles: Atlético de Madrid (puesto 13/445 millones€), Sevilla (23/178 millones€), Valencia (34/129 millones€), Athletic (43/110 millones€) y Villarreal (44/106 millones€), se mantienen entre los 50 más valiosos del mundo.



El Betis, que entró en la tabla el año pasado en el puesto 50, no ha conseguido mantenerse este año dentro de ese grupo, ya que no ha mejorado sus resultados en LaLiga y los ingresos también se han visto afectados por la situación actual.



Según el informe, la pandemia de la covid-19 ha hecho perder casi 3 millones de euros (2.926 millones€) a las marcas de los clubes y en el caso de los siete españoles más valiosos esta cifra se sitúa en 335.000 euros.



Pese a su impacto, el Real Madrid, que es el primer club español por valor económico (3.130 millones de euros), se mantiene por tercer año consecutivo como la marca de clubes de fútbol más valiosa del mundo, aunque la crisis sanitaria le ha hecho perder un 10,1% de su valor de marca.



Desde 2012 el año pasado ha sido el primero en el que ha revertido su tendencia alcista y el club que preside Florentino Pérez ha logrado duplicar (+684 millones de euros) este valor en los últimos diez años.



El valor del Barcelona también disminuyó este año un 10,4% este año, pero el club lleva desde 2012 aumentando la misma y mantiene su fortaleza igual que los blancos.



Entre los españoles, el Sevilla es el único que crece en valor de marca. Con un aumento del +12% asciende 9 puestos (del 32 al 23) y es el quinto club que más sube.



España es el segundo país que más aporta en valor de marca después del 43% del Reino Unido. Los clubes españoles representan el 20% del valor total del ranking de las 50 marchas y su aportación al valor total de la tabla desciende un 11% respecto a 2020.



En opinión de Teresa de Lemus, directora gerente de Brand Finance España, "el coronavirus ha ganado una batalla al fútbol pero no la guerra".



"Los fans se han adaptado a las circunstancias y las marcas de clubes se han reinventado ofreciendo nuevos contenidos y entrando en nuevos formatos que los fans han explorado. Más pronto que tarde el fútbol español se recuperará y saldrá adelante", opinó.



Las cifras del documento constatan que el Manchester United se mantiene como el tercer club más valioso (1.130 millones€), pese a sufrir una disminución del 14%, ahora con Manchester City (1.118 millones€), finalista de la próxima Liga de Campeones, y Bayern Múnich (1.068 millones€), ganador de la última edición de la competición en cuarta y quinta posición respectivamente.



El Liverpool sufre una disminución del 23% y ahora es sexto con un valor de 973 millones€, seguido de PSG (-8,2% y un valor de 887 millones€), Chelsea (-19% y 769 millones€), Tottenham (-7,7% y 723 millones€) y Arsenal (-6,2% y 675 millones€).



El mayor crecimiento en su valor de marca lo protagoniza el Zenit St. Petersburgo ruso con un 35%.



El informe apunta también que el proyecto fallido de la Superliga ha tenido una incidencia negativa en la fortaleza de marca de los 12 clubes involucrados, con una resta de más de 600 millones de euros de su valor total -Brand Strength Index (BSI) de -3.0 puntos-, equivalente a una disminución anual del -6%. / EFE