Deportistas que cambiaron el sudor por la pantalla grande

Viernes 19| 11:10 pm





María José Frontado R.

CARACAS. Estos artistas en algún momento fueron grandes deportistas en su área de desempeño. Más allá de eso, quisieron incursionar en el mundo del cine y la pantalla grande, tal vez, para buscar mayor fama y reconocimiento.

Aquí algunos deportistas más reconocidos en la televisión:

1. Arnold Schwarzenegger

Antes de ser el famoso ‘Terminator’, el austriaco había logrado lucir en los años 70, en el mundo de los cultores del cuerpo. Fue fisicoculturista y llegó a ganar cinco veces el título de Míster Universo y siete veces el Míster Olympia. Además, fue Gobernador de California (2003-2011).

2. Chuck Norris

Fue campeón de karate en el Mundial y correspondiente al peso medio en 1968; revalidó dicho título seis años consecutivos, hasta que se retiró en 1974. En 1999 fue introducido en el Hall de la Fama del museo de las artes marciales: 188 combates, 170 victorias, 10 derrotas y dos empates. Su película más reconocida ‘El regreso del dragón’ (1972).

3. O.J. Simpson

Tuvo una carrera con futuro en el fútbol americano en la década de los 70. Fue incluido en el Salón de la Fama de la NFL en 1985. Fue actor de cine y presentador. Sin embargo, el juicio por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown, llevó su rostro y su nombre a todas las pantallas a nivel mundial por ser el principal indiciado.

4. Caitlyn Jenner (Bruce Jenner)

Su condición física le ayudó a ganar la medalla de oro en la prueba atlética de decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976. Tras dejar a un lado los deportes, se casó con la empresaria Kris Jenner, quien le dio más protagonismo en la pantalla por el programa ‘Keeping Up with The Kardashians’. En el año 2015 completó su cambio de sexo y pasó a llamarse Caitlyn Jenner.

5. Dwayne ‘La Roca’ Johnson

Uno de los actores mejores pagados de Hollywood en los actuales momentos. Como deportista ganó un título nacional de fútbol americano con los Huracanes de la Universidad de Miami en 1991, pero debido a una grave que sufrió en su espalda se alejó del campo. Más adelante incursionó en la WWE como luchador profesional y muy mediático.