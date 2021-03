Discrepancia de los candidatos en el análisis de la detención de Bartomeu

Cotilleo Deportivo

La detención del expresidente Josep Maria Bartomeu a raíz del caso 'Barçagate' fue la gran protagonista del debate entre los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, celebrado en el Auditori 1899 del Camp Nou y en el que se mostraron discrepancias en el análisis del asunto.



"La imagen del club queda dañada otra vez, pero para nosotros es un ejemplo más de la necesidad urgente de pasar página y de cambiar de modelo de club. Es un problema estructural que viene de hace décadas. El presidente del club se cree el propietario", consideró Font en el debate organizado por el Grupo Godó a seis días de las elecciones.



Laporta no estuvo de acuerdo con esta interpretación: "Esto no tiene que ver con el modelo de club, sino con actuaciones impropias de personas. Es bueno no prejuzgar y esperar a ver cómo evoluciona el proceso. Y si hay responsabilidades se tendrán que depurar".



Pero Font siguió insistiendo en su manera de valorar el caso y sentenció que "hay que construir un nuevo modelo de club para que no se vuelva a repetir". Y añadió que a él "en este caso" se le ha "atacado con dinero del socio como ya se usó dinero del club durante el mandato de Laporta para investigar a directivos".



Por su parte, Toni Freixa opinó que "el episodio es muy triste". Para el candidato "la presunción de inocencia tiene que ir por delante de todo, pero que esto pase la semana de las elecciones, sin que la jueza haya requerido las detenciones y mientras la investigación está bajo secreto de sumario es extraño".



Respecto a su proyecto deportivo, Freixa explicó que el suyo "es absolutamente diferencial porque" tiene una persona, Lluís Carreras (su director de fútbol), "que ha explicado el proyecto junto a nosotros".



Además, aseguró que este verano "el Barça puede fichar a jugadores diferenciales con las soluciones económicas" que su candidatura "ha aportado durante esta campaña", refiriéndose al acuerdo con un socio estratégico y financiero que permitiría al club azulgrana ingresar 250 millones de euros por el 'Barça Corporate' (el paquete de activos que incluye Barça Studios, Barça Academies, Barça Licensing & Merchandising y Barça Innovation Hub).



Font discrepó sobre la posibilidad de llevar a cabo este tipo de fichajes: "Con la situación actual del club prometer un fichaje que requiera una inversión importante es engañar al socio".



El candidato de Granollers desveló que su candidatura está haciendo "los deberes desde hace meses para preparar la plantilla del año que viene" y que tiene "nombres y apellidos".



"Si tú hablas de jugadores haces subir el precio del fichaje y devalúas al jugador que tienes en el equipo, pero si a final de temporada hay que reforzar el equipo estaremos preparados", informó Laporta sobre sus intenciones de hacer fichajes este verano.



Y abrió la opción de "hacer intercambios con otros clubes porque salvo los clubes-estado la mayoría están en una situación complicada como el Barça".



Sobre la continuidad de Leo Messi más allá de este 30 de junio, Laporta dijo estar "convencido de que no seguirá si gana las elecciones cualquiera de los otros dos candidatos".



Ante la queja de Toni Freixa por esta apreciación, Laporta sentenció: "Messi no acabó muy contento con tu actuación como directivo". Y el primero lo rebatió asegurando que su relación "con la familia Messi siempre ha sido excelente".



Por otro lado, Freixa dijo que su candidatura "también" ha hablado "con Xavi Hernández", el director general en el organigrama de Víctor Font, "y él solo quiere ser entrenador".



Laporta se sumó a este ataque a Font y aseguró que "Xavi Hernández es un activo del Barça y el papel lo aguanta todo". Y añadió: "Sé que lo estás presionando". La respuesta de Font fue repetir que "si alguien encuentra un desmentido de Xavi Hernández" se retirará "de la carrera electoral". / EFE