Clásico Mundial de Béisbol: Australia propina el primer nocaut del torneo y aplasta a China

La selección de Australia dominó de principio a fin a la selección de China, al conseguir la victoria con un amplio marcador de 12 carreras por dos y culminar el juego por nocaut en el séptimo episodio, para su segundo triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol.

El conjunto australiano empezó a desplegar toda su ofensiva desde el mismo primer inning con tres anotaciones, seguido de siete carreras entre el tercer y cuarto episodio y cerrar con una carrera en el sexto y séptimo, atacando rápidamente a los lanzadores rivales.

El equipo chino trató de responder con dos anotaciones en la cuarta entrada, pero fue limitado a conectar solo cinco imparables en todo el juego, por lo que los lanzadores rivales trabajaron con mucha más comodidad en la parte final del cotejo.

Australia wins by mercy rule in 7 innings for its second #WorldBaseballClassic W. pic.twitter.com/3idN8mTqeL