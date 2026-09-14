LVBP y Tiburones descartan jugar en Macuto en la 26-27

Autoridades de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dieron a conocer que para la venidera campaña de la pelota criolla, uno de sus recintos no estará considerado para albergar juegos debido a que está siendo ocupado con otros fines, luego de los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, dio a conocer que el estadio Jorge Luis García Carneiro, ubicado en Macuto, no cuenta con el aval de Major League Baseball MLB, para disputar choques de la pelota profesional criolla.

El también conocido como Fórum de La Guaira, es utilizado como centro logístico y epicentro de operaciones para los equipos de rescate luego del evento que afectó a diversas zonas del país, pero con mayor ahínco al estado costero.

Tiburones concentrados en la UCV

La Guaira radicará sus juegos como local en el engramado de la Universidad Central de Venezuela. La directiva del club confirmó que para esta campaña no disputarán compromisos en el Litoral.

De esta manera, el emblemático parque de la UCV se mantendrá como el escenario exclusivo donde la novena guairista efectúe sus juegos en condición de home club, donde se estrenarán ante los Navegantes del Magallanes el próximo 13 de octubre, un día después que estos mismo equipos abran el torneo 26-27 en Valencia con los turcos como anfitriones.